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Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене

В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в настоящее время полиция оцепила место инцидента, спасатели выясняют причины произошедшего. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.

Информации о пострадавших пока не приводится.Ранее сообщалось, что взрыв газа разрушил стену жилого дома на Урале.В результате происшествия пострадали два пожилых человека.

Источник: www.gazeta.ru/

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Категория: Новости / В мире

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