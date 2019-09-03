Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене

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В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в настоящее время полиция оцепила место инцидента, спасатели выясняют причины произошедшего. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.

Информации о пострадавших пока не приводится.Ранее сообщалось, что взрыв газа разрушил стену жилого дома на Урале.В результате происшествия пострадали два пожилых человека.

Источник: www.gazeta.ru/