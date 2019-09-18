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Военный политолог предположил происхождение «НЛО» в США

Внеземное происхождение тех или иных летательных аппаратов лучше пока не рассматривать. Скорее это летальные аппараты, которые создаются с более продвинутыми технологиями, которые неизвестны в стандартном варианте. Вопрос в том, кто создатель этих аппаратов, рассказал в интервью радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ. им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами. Видеоролики были сняты в 2004 и 2015 годах. Сообщается, что истребители преследовали объект, совершавший нетипичные для  современной авиации маневры – поднимался на высоту 24 км, опускался до 6 км, периодически выходя из зоны действия радаров. Военные назвали происходящее «неопознанными воздушными явлениями», не используя выражение «НЛО».

«Это технологии более высокого порядка. Например, годах в 50-х уже использовалось что-то наподобие сотовых телефонов. Они действовали через спутники. Где-то это выглядело в диковинку и кому-то могло казаться космическими технологиями. Мы знаем, что есть различные частные крупные корпорации, работают на них высокоинтеллектуальные сотрудники. Много утечек мозгов было из России и других стран бывшего. Может быть, это результаты деятельности этих мозгов. Корпорации могут владеть необычными технологиями, которые они никому не раскрывают. Это говорит о том, что лучше крупным державам дружить между собой, чтобы не оказалось, что частные лица будут владеть более высокими технологиями, чем государственные объекты», – считает Александр Перенджиев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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