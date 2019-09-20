"Игра всерьез и надолго". Как связаны война в Сирии и американский СПГ?

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Совбез ООН под давлением США отказался учитывать предложения России по урегулированию в сирийском Идлибе. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik предложил взглянуть на ситуацию с экономической точки зрения.

Москва сожалеет, что Совет Безопасности ООН под давлением США отказался учитывать позицию России и Китая по вопросу прекращению огня в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 19 сентября в ходе заседания Совбеза делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением США поставили на голосование проект резолюции, которая призывает остановить любые военные операции в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Проект, против которого проголосовали Россия и Китай, по словам Захаровой, полностью игнорировал предпринимаемые тройкой астанинских гарантов (Россия, Иран, Турция) усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии и обходил стороной введенный 31 августа режим тишины.

"Мы также имеем соответствующую информацию, что представители США оказывали на членов Совета Безопасности давление, чтобы процесс согласования резолюции зашел в тупик и не вошел в конструктивное русло обсуждения", ? сказала на брифинге Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik дал свое толкование ситуации.

"Эта ситуация в Совбезе связана ровно с тем же самым, с чем связана война в Сирии ? с тройственным меморандумом (2011 года ? ред.) Ирана, Ирака и Сирии о строительстве газопровода из Ирана в Европу. В последующие годы мы видели, как "зарубили" проект (российского газопровода в Европу ? ред.) "Южный поток". И мы видим, какие препятствия чинят сейчас строительству "Северного потока-2"", ? сказал Леонид Крутаков.

Он объяснил, зачем, на его взгляд, создаются помехи строительству новых газопроводов.

"Мировой газовый рынок пытаются, с одной стороны, загнать в "узкое горлышко", а с другой стороны ? "выгнать в море". То есть все делается, чтобы заставить поставлять больше газа по морю в сжиженном виде. Во-первых, так стоимость поставляемого газа повышается. Во-вторых, в таком виде газ становится биржевым товаром. А биржевой механизм ценообразования здесь выгоден единственному субъекту мирового рынка ? Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Эта игра ? всерьез и надолго. Поэтому и в Идлибе срываются все миротворческие инициативы ? там, по замыслу все тех же серьезных игроков должно оставаться военное положение как можно дольше", ? предположил Леонид Крутаков.

Как ранее сообщалось, в 2011 году Иран, Ирак и Сирия договорились о совместном строительстве газопровода от крупнейшего иранского месторождения Южный Парс до Средиземного моря. СМИ писали, что проект предусматривал возможность транзита иранского газа в европейские страны.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/