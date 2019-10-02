"Северный поток-2" может быть закончен через полтора месяца

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Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе.

По словам Зубкова, Дания до сих пор так и не назвала причины, которые мешают ей выдать разрешение на строительство газопровода."Там прошли выборы, может быть, они как-то повлияют. В любом случае мы ждем. Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все", — сказал Зубков.

К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода "Северный поток — 2" — 83 процента от его общей протяженности."Если не согласуют – обойдем. Будет дольше, будет дороже. Это же газ для Европы, и даже странно, что такая ситуация сегодня происходит", — подчеркнул Зубков, выступая на РЭН

Источник: www.vesti.ru/