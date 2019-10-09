Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии

"Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах. <...> Операция "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от тисков террористов", — написал глава государства в Twitter.