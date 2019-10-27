"Происходят странные вещи…"

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Россия учтет активизацию присутствия НАТО в Норвегии, заявил глава МИД Сергей Лавров. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Сергей Ермаков, действия Североатлантического альянса необъяснимы с рациональной точки зрения.

Россия учтет в своем военном планировании активизацию присутствия НАТО в Норвегии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы с озабоченностью смотрим, как на норвежской территории, в том числе, укрепляется качественно и количественно присутствие НАТО. Это касается и модернизации аэродромов под нужды Североатлантического альянса, это касается и модернизации портовых терминалов для приема американских атомных подводных лодок. Уже несколько сотен военнослужащих США здесь находятся, и британцы тоже, по-моему, планируют здесь расположиться. Естественно мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия делает "абсолютный минимум необходимого, чтобы чувствовать себя спокойно".

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков высказал мнение, что иррациональные действия НАТО вносят дестабилизацию, в том числе и в европейскую безопасность.

"Происходят очень странные вещи, которые с рациональной точки зрения сложно объяснить. Например, сейчас в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО, поднимаются вопросы, в том числе, реальной угрозы безопасности стран-членов с так называемого южного направления. Вместо этого НАТО с непонятным упорством делает основной акцент в своих военных приготовлениях именно на севере, в Балтийском регионе, в Арктическом регионе. Здесь может быть только одна цель: противодействие России, что НАТО и пытается делать. Как раз пример Норвегии показывает, что в штаб-квартире НАТО не отказываются от планов и дальше наращивать свой военный потенциал, тем самым внося элементы дестабилизации в российско-натовские отношения, а также в безопасность Европы в целом", – сказал Сергей Ермаков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/