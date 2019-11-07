Кого "наказала" Украина, закрыв пункт пропуска "Каланчак"?

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Украинские пограничники закрыли пункт пропуска "Каланчак" на границе с Крымом. Политолог Иван Мезюхо назвал цель таких действий.

Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска "Каланчак", заявила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что на пункте "Каланчак" начинается ремонт. С российской стороны напротив Каланчака расположен пункт пропуска "Армянск", который теперь временно не работает.

Крымские пограничники советуют путешественникам пользоваться оставшимися двумя КП "Перекоп" и "Джанкой". Первый предназначен только для граждан России и Украины, остальные могут пересечь границу в Джанкое.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, что цель действий украинской стороны ? создать неудобства гражданам Украины, отправляющимся в Крым.

"Украина и в прошлом неоднократно закрывала пункты пропуска на границе с Крымом. Тем самым она "наказывает", прежде всего, своих собственных граждан, которые в массовом порядке посещают территорию российского полуострова. В том числе такие закрытия происходили и в курортный сезон, когда в Крым едет больше всего людей. Смысл таких действий понятен ? устроить очереди на границе и тем самым создать неудобства для тех граждан Украины, которые продолжают посещать Крым. А они, несмотря на киевскую пропаганду и на создаваемые украинской погранслужбой неудобства, едут на полуостров не только в курортный сезон, но и в течение всего года", ? отметил Иван Мезюхо.

С начала 2019-го через три пункта пропуска на границе Украины с Крымом прошли более 2,4 миллиона человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/