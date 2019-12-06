Политолог оценил идею Зеленского о "муниципальной страже" в Донбассе

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Украинский лидер Владимир Зеленский обещает приехать на встречу в "нормандском формате" с новым предложением, сообщают СМИ. Речь идет о создании "муниципальной стражи" в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов рассказал, есть ли в этой идее смысл.

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Париж на встречу в "нормандском формате" с новым предложением – создать в самопровозглашенных республиках Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР. Об этом сообщает телеканал Espreso.TV.

Глава государства отметил, что это "является одной из имеющихся у его команды идей".

По данным СМИ, Владимир Зеленский настаивает на том, что представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" – не участвовал в боевых действиях.

Выдвигаются ли такие же требования к украинской стороне, не уточняется.

По словам Зеленского, он не намерен идти на уступки российскому лидеру и считает, что лучше вернуться с саммита ни с чем.

Встреча в "нормандском формате" запланирована на 9 декабря – в Париже встретятся лидеры России, Украины, Франции и Германии.

"Имеется в виду, что со стороны тех территорий, которые контролируются Украиной, будут патрулировать боевики "Азова" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), а с другой стороны – представители народной милиции ЛНР и ДНР? Так это и сейчас происходит. Что нового? В республиках Донбасса вооруженные силы давно по требованию Минских соглашений преобразованы в народные милиции, полицейские структуры там подчинены муниципалитетам. Так что "муниципальные стражи", если хотите называть это так, действуют там давным-давно. Если Зеленский считает, что возможно совершать совместное патрулирование, где в одном отряде будут представители ОБСЕ, нацисты из "Азова" и бойцы народной милиции ДНР, не принимавшие участие в боевых действиях, то на практике это не осуществимо", – сказал Владимир Корнилов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/