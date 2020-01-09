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Трюдо заявил, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть данные разведки, свидетельствующие о том, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой. Об этом сообщает CBC.

«У нас есть данные из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Свидетельства указывают на то, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля — воздух», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее СМИ сообщали, что американские власти считают, что украинский самолёт был случайно сбит Ираном.

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что версия о том, что самолёт был сбит ракетой, «не может быть правдой ни при каких обстоятельствах».

По его словам, в то же время и на той же высоте летели несколько иранских и иностранных воздушных судов.

8 января самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/706196-tryudo-raketa-samolyot?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / В мире

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