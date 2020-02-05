В аэропорту Стамбула потерпел крушение пассажирский лайнер

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В аэропорту Стамбула потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщает CNN.Turk.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. На опубликованных кадрах видно, что фюзеляж разорвало на две части. По данным портала, на борту воздушного судна произошел пожар. Проводится эвакуация пассажиров.

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/02/05/158857-v-aeroportu-stambula-poterpel-krushenie-passazhirskiy-layner?utm_source=push