"Естественная реакция Дамаска". Эксперт о ситуации в небе над Сирией

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Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии, заявили в Центре по примирению враждующих сторон. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин.

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после того, как Дамаск закрыл воздушное пространство над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

О решении сирийских властей стало известно в воскресенье. Дамаск заявил, что будет воспринимать любые самолеты, нарушившие воздушное пространство страны как враждебные и будет их сбивать.

Накануне турецкие вооруженные силы продолжили атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях. Сирия констатировала, что Турция тем самым "в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии".

Как стало известно, в Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии. Пилоты благополучно катапультировались.

Говоря о том, что безопасность турецких военных гарантировать нельзя, Москва не нагнетает ситуацию – все, действительно, серьезно, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

"Тут уже не до нагнетания, поскольку происходят реальные действия: сбито два сирийских самолета, шесть турецких беспилотников сбито с сирийской стороны. Пока сохраняется возможность личной встречи двух президентов (Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.), на позитивные результаты от которой рассчитывают все. То, что Сирия установила бесполетную зону над Идлибом – это естественная реакция сирийской стороны: не допустить над своей территорией чужую авиацию, которая, тем более, наносит удары по армии этой страны", ? отметил Владимир Фитин в эфире радио Sputnik.

Неделю назад в зоне деэскалации Идлиб протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило правительственным войскам отбить атаки. По данным Минобороны Турции, в результате воздушной атаки в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения. ЦПВС призвал Анкару прекратить оказывать поддержку террористам.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.

После этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военных.

* Запрещенная в России террористическая организация

Источник: МИА «Россия сегодня»