Стало известно о подготовке Украиной прорыва в Крым

/В мире/

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией готовящийся на Украине «Марш на Крым».

«Сейчас готовится новая провокация — некий "Марш на Крым" 3 мая.

Его организаторы из состава так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещен в РФ) собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», — сказала Захарова на брифинге, ее слова приводит РИА «Новости».

Дипломат отметила, что Москва призывает Киев не допустить этой провокации.

Захарова снова напомнила о визовой дискриминации населения Крыма странами Европейского союза. По словам представителя МИД, эта практика «противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС».

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Мустафа Джемилев рассказал о подготовке запланированной на 2 мая акции «Марш на Крым». Участники марша намерены незаконно пересечь границу с Крымом, не показывая паспортов. При этом организаторы утверждают, что акция будет мирной, и участники пойдут в «поход на Крым» с «голыми руками». Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/world/43874245/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink