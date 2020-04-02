Заказать доставку цветов во Францию – сократим расстояние вместе!

/В мире/

Как порадовать близкого человека, если он находится за тысячи километров от Вас – в далекой Франции? Подарите ему букет свежайших цветов! А мы Вам в этом поможем!

Доставка цветов во Францию займет всего несколько часов – для нас не имеет значения расстояние, границы. Выбирайте понравившуюся композицию из свежайших сортовых тюльпанов, роз, орхидей, множества других цветов на сервисе, а мы с радостью учтем все Ваши пожелания относительно составления букета. Теперь заказать букет во Францию стало еще проще – оформите заявку в нашей компании, расплатитесь любым удобным способом! Дарите близким радость, удивляйте, поздравляйте их даже на расстоянии!

Как осуществляется заказ букета для международной доставки

Благодаря широкой сети наших магазинов, партнеров компании по всему миру, мы можем доставить заказанный Вами букет в любую точку мира. Вам достаточно выполнить несколько простых шагов:

подобрать композицию на нашем сайте, продумать, хотите ли Вы добавить личные штрихи в ее составление (выбрать вид цветов, декора, добавить к букету пирожные, брендовый алкоголь, шоколад и т.д.);

оформить заявку на нашем сайте, указав подробный адрес получателя, свои контактные данные;

оплатить покупку, ждать доставки – обычно мы привозим цветы в течение нескольких часов, если нет особых требований к времени доставки.

Мы работаем с представителями во Франции, согласовываем с ними Ваш заказ, передаем все данные, а они уже занимаются непосредственной сборкой композиции, транспортировкой по указанному адресу.

У нас на сайте https://www.annetflowers.com.ua/mezhdunarodnaya-dostavka/franciya/ Вы сможете заказать великолепные классические букеты, композиции в корзинках и коробках разной формы, фруктовые и продуктовые подарочные ящики с вкусными и свежими продуктами и сладостями.

Стоимость доставки цветов во Францию

На сайте Аннетфловерс Вы найдете базовую цену композиции, к которой добавится стоимость перевозки букета в конкретный населенный пункт. Мы предлагаем наиболее демократичные цены на доставку в соотношении с качеством. С нами Вы получаете:

Широкий выбор композиций, возможность составления эксклюзивных букетов. Исключительно свежий флористический материал. Доставка на специально оборудованном авто, в котором поддерживается оптимальная для растений температура и влажность.

И все это совсем недорого! Мы обязательно доставим приятную посылку в срок и порадуем близкого для Вас человека от Вашего имени, даже если он сейчас далеко во Франции.

Евгений Счастливый