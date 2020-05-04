/В мире/

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец августа - это крайний срок.

Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"У нас нет оснований здесь их [выборы] переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - сказал глава государства

Источник: https://www.belta.by/