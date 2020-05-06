Мир потихоньку открывается
В Италии ресторанам и барам разрешено работать, хотя пока только навынос.
Запустили некоторые линии автобусов и подземки, ограничив число пассажиров. Перемещение между регионами по-прежнему ограничено.
В Испании открываются маленькие магазины и бизнесы вроде парикмахерских. Четырехступенчатый план открытия страны должен завершиться к концу июня.
Австралия и Новая Зеландия разрешают полеты друг к другу, как бы расширяя зону карантина на две страны («туристический пузырь»).
В некоторых регионах Индии разрешено работать малым предприятиям, общественному транспорту, а также дозволены мероприятия вроде свадеб.
В американской Флориде с ограничениями смогут работать рестораны, магазины, музей и библиотеки, хотя в наиболее населенных округах ограничения сохраняются.
Источник: NYT