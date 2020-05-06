Мир потихоньку открывается

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В Италии ресторанам и барам разрешено работать, хотя пока только навынос.

Запустили некоторые линии автобусов и подземки, ограничив число пассажиров. Перемещение между регионами по-прежнему ограничено.

В Испании открываются маленькие магазины и бизнесы вроде парикмахерских. Четырехступенчатый план открытия страны должен завершиться к концу июня.

Австралия и Новая Зеландия разрешают полеты друг к другу, как бы расширяя зону карантина на две страны («туристический пузырь»).

В некоторых регионах Индии разрешено работать малым предприятиям, общественному транспорту, а также дозволены мероприятия вроде свадеб.

В американской Флориде с ограничениями смогут работать рестораны, магазины, музей и библиотеки, хотя в наиболее населенных округах ограничения сохраняются.

Источник: NYT