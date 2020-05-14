Нефтяное фиаско России: ОПЕК ухудшил годовой прогноз

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Коронавирус скоро покажется мимолетной зубной болью.

Россия и Саудовская Аравия продолжают верить, что нефтяные цены скоро вырастут. Нынешние котировки, которые уже около недели уверенно держатся на уровне в $30 за баррель, не спешат стремительно падать. Москва совместно с Эр-Риядом «довольны признаками роста спроса» на сырье, а переполненные нефтехранилища, из которых «черное золото» начинает переливаться на землю или в море, у главных мировых производителей сырья обеспокоенности не вызывает. Вместе с тем, в свежих прогнозах ОПЕК утверждается, что по итогам 2020 года кратковременные контракты по покупке топлива — только на месяц — на мировых рынках за предстоящие двенадцать месяцев снизятся в цене более чем на 40% или превратятся в самые непопулярные ценные бумаги.

Сколько будет стоит нефть к концу года — не знает никто. Одни дают положительные прогнозы. По словам основателя ближневосточной телекоммуникационной компании Orascom Telecom Holding Нагиба Савириса, цена барреля через 1,5 года вырастет до $100. Вместе с тем, нак следует из ежемесячного отчета ОПЕК, в США, наряду с Россией и Саудовской Аравией входящих в тройку основных нефтедобывающих стран планеты, производство «черного золота» в последние месяцы составляло почти 1,5 млн баррелей в сутки. Более того, в США зафиксировано крупнейшее сокращение числа буровых установок в истории — на 57%.

О приверженности Вашингтона высоким нефтяным ценам говорит и заявление Международного энергетического агентства, одного из подразделений Минэнерго США. В нем утверждается, что среднесуточная внутренняя добыча в США упала на 2,5% — до 11,6 млн баррелей.

Официальные чины России и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей. Как говорится в заявлении Минэнерго нашей страны, наибольший оптимизм вызывает «рост спроса на нефть и ослабление обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений».

Очень хочется верить в жизнерадостное настроение нефтяных генералов обеих стран. Правда, некоторые сомнения вызывает последний доклад ОПЕК, в котором эксперты картеля ухудшили прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. Если ранее в нем говорилось, что спрос на нефть по итогам 2020 года снизится примерно на 7 млн баррелей, то теперь эксперты альянса уверены, что покупательная способность на «черное золото» упадет на 9 млн «бочек» в сутки.

«Ни для кого не секрет, что нефть, уровень ее потребления, месторождения, каналы сбыта, а также биржевые сделки зачастую обуславливают внешнюю политику как производителей, так и потребителей энергоресурсов. Такие факторы, как коронавирус, являются дополнительными форс-мажорами, прогнозировать исход которых бессмысленно. По-сути, каждый из крупных игроков как в покере пытается сохранить своих козырей, подкладывая своим партнерам мелкую монету», — считает Нигматуллин.

«Россия в таком преферансе рискует остаться с носом, ведь пока на рельсы не сырьевой экономики России так и не удалось перестроиться, — полагает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. — На Западе любой экономический кризис приводит к крушению финансовых корпораций. У нас же крупные бизнес-конгломераты, особенно с государственным участием, обычно поддерживаются государством. Поэтому, придется страдать рядовым потребителям, причем коронавирус для населения может оказаться лишь мимолетной зубной болью, не сравнимой с общей раковой опухолью».

Источник: Московский Комсоммолец