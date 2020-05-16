Экономисты предсказали будущее "Северного потока-2"

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Есть ли шансы у «Газпрома» достроить газопровод до Германии.

Чуда не произошло: немецкий энергетический регулятор, Федеральное сетевое агентство ФРГ, отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северный поток – 2» из-под правил Газовой директивы ЕС. То, о чем немецкая пресса в предварительном порядке сообщала еще в начале этого месяца, обрело силу официального документа 15 мая. Мы выясняли, какая судьба теперь ждет «Северный поток – 2».

Суть разбирательства, которое завершилось в Федеральном сетевом агентстве ФРГ, заключается в следующем. В прошлом году в ЕС утвердили новые поправки в Газовую директиву, по которым газопроводы из третьих стран должны соответствовать так называемом Третьему энергопакету европейского законодательства. Он предполагает, что одна компания не может быть как поставщиком газа, так и собственником газопровода, по которому он поставляется. Кроме того, независимые поставщики должны иметь доступ к газопроводу: до 50% его мощности должно быть зарезервировано под них.

В России считают, что эти поправки были конкретно направлены против СП-2 и «Газпрома», который изначально монопольно владел этой трубой. Напомним, что «Северный поток-2» включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 млрд кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет запущен в конце этого или в начале 2021 года. В соответствие же с требованиями Третьего энергопакета, СП-2 может заполняться газпромовским топливом лишь в половину мощности, поставляя в Германию максимум 27,5 млрд кубометров «голубого топлива» в год.

Естественно, российская сторона оспаривала подобное решение, аппелируя к конкретным срокам введения обновленной Газовой директивы. Дело в том, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под ее правил была необходимость его завершения до 23 мая 2019 года. Казалось бы, о чем тут спорить? Ведь СП-2 не достроен до сих пор.

Однако, Nord Stream 2 AG – компания-оператор СП-2, обосновывая свою позицию, указывала на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

Такую трактовку положений закона немецкий энергетический регулятор, как стало окончательно понятно 15 мая, отверг. Российская сторона не смогла добиться своего, даже несмотря на то, что правительство Германии публично поддерживает строительство данного газопровода. Он чрезвычайно выгоден для Берлина, так как на десятилетия вперед гарантирует Германии поставки российского «голубого топлива», плюс превращает эту страну в газовый хаб, «на поклон» к которой будут ходить остальные европейцы. Однако, закон ЕС- есть закон, и немцы ему педантично следуют, невзирая на возможные экономические потери.

Ну а что означает решение немецкого регулятора для российской трубы? Прежде всего, ни о какой остановке строительства речи не идет. Более того, как уже ранее писал «МК», на низком старте находится принадлежащее «Газпрому» судно- трубоукладчик «Академик Черский», который сейчас пребывает в немецком порту Мукран – логистическом центре Nord Streаm 2. Судя по всему, именно ему предстоит достроить СП-2 после того, как проект покинул (из-за введения пакета американских санкций против РФ в начале этого года) трубоукладчик швейцарской компании Allseas Group SA. На момент приостановки строительства оставалось достроить, по оценкам Bloomberg, всего лишь 6% 1239-километрового газопровода.

Другой вопрос: как же заполнять эту трубу после ее достройки, если законодательство ЕС дает «Газпрому» право лишь на половину ее объема? Опрошенные «МК» эксперты видят несколько вариантов развития событий.

Прежде всего, никто из них не сомневается в том, что Nord Stream 2 AG подаст протест на решение регулятора в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Тот, в свою очередь, может сразу перенаправить жалобу в Европейский суд. Процесс рассмотрения дела может затянуться в судебных инстанциях надолго, и мнения экспертов по поводу его исхода разделились. Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин убежден в том, что Европейский суд однозначно поддержит позицию немецкого регулятора и «Газпрому» придется «подвинуться», чему до сих пор он всеми силами противился.

А заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, со своей стороны, напоминает о том, чтос тех пор, как Брюсселем были приняты «антигазпромовские» поправки а Газовую директиву, большинство стран Евросоюза так и не удосужилось внести их в свои национальные законодательства, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд.

Если все же в европейских судах «Газпром» проиграет, то невозможность загрузить СП-2 на полную мощность, как минимум, удлинит сроки окупаемости проекта стоимостью 9,5 млрд евро на десятилетия. А как максимум сделает его и вовсе убыточным, указывает аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Впрочем, у «Газпрома» остаются варианты заполнить трубу и при действии ограничений Газовой директивы. Алексей Гривач напоминает, что еще осенью прошлого года, немецкие издания писали о том, что «Газпром» создает отдельную компанию, которая будет владеть и управлять 12-мильным немецким участком проекта, находящимся в юрисдикции Евросоюза. В этом случае требование «разный поставщик и оператор» будет соблюдено.

А Алексей Калачев полагает, что «Газпром» может дать допуск к СП-2 другим российским компаниям - например, «Роснефти» и «Новатэку». «Совместно независимые российские поставщики могли бы обеспечивать вторые 50% заполнения газопровода, формально выполняя требования ЕС. И это был бы все тот же российский природный газ, который сейчас они вынуждены продавать «Газпрому». Он, конечно, в этом случае потеряет свою монополию, но отечественная газовая отрасль от такой реформы только выиграет», — считает аналитик.

Наконец, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с «МК» предположил, что на освободившиеся 50% трубопроводных мощностей «Газпром» будет проводить аукционы, где любой поставщик «голубого топлива» - как российский, так и зарубежный - будет способен заявить собственные объемы топлива. «Для этого придется сформировать новую компанию — оператора по поставкам российского газа в Европу. Это будет самым неудобный для России вариант, но такой сценарий позволит нашей стране избавиться от преследования в европейских судебных инстанциях и сохранить преимущество на энергетическом рынке Старого Света», — отмечает эксперт.

Источник: Московский Комсомолец