Американцы пригрозили остановить "Северный поток-2" новыми санкциями: пострадает "Газпром"

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Эксперты оценили препятствия завершению строительства трубопровода со стороны США.

США введут санкции против «Газпрома» после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2» (СП-2). Об этом сообщил сенатор Тед Круз. Чуть раньше Германия отказала газопроводу в освобождении от действия Газовой директивы Евросоюза, по которой добывающая природный газ компания не должна владеть трубопроводом. Санкции коснутся трубоукладчика «Академик Черский», руководителей «Газпрома» и партнеров компании. Сможет ли в этих условиях Россия довести до конца амбициозный энергетический проект, призванный обеспечить доставку отечественного газа до Германии по дну Балтийского моря?

По словам сенатора-республиканца Круза, США готовы ввести санкции против «Газпрома» и судна-трубоукладчика, если газопровод будет достроен. Сейчас газпромовский трубоукладчик «Академик Черский» стоит в немецком порту Мукран. Вероятно, он должен достроить оставшуюся часть трубопровода, хотя работы еще не ведутся. Если это произойдет, судно, в соответствие с американскими санкциями, лишится всех будущих контрактов на работу в иностранных водах, рассказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Эксперт пояснил, что санкции, в том виде, как они прописаны в новой редакции американского законодательства, имеют обязывающие действие для администрации США. То есть, она обязана их ввести, даже если сам Трамп, к примеру, этого не хочет. «Санкции, во-первых, коснутся судна-трубоукладчика, которое занято в строительстве. «Академиком Черским» будет нельзя пользоваться нигде, кроме российских вод. Во-вторых, санкции будут направлены против владельца трубоукладчика. Хоть судно и находится в оперативном управлении «дочки» «Газпрома» «Газпромфлота», юридическим владельцем является сама госкорпорация. Санкции будут касаться руководителей «Газпрома», им будет запрещен въезд в США. Также будет наложен арест на банковские счета компании за рубежом и партнёры компании должны будут отказаться от сотрудничества с компанией, если они не хотят стать мишенью США», - описал Крутихин масштаб будущих бедствий.

По его словам, подобный набор негативных последствий – это серьезное препятствие для завершения строительства трубопровода. «Если «Газпром» пойдет на завершение под давлением российских властей, то получит жесткие санкции. Но перед этим компании еще нужно получить разрешение от властей Дании на работу в ее водах», - напомнил Крутихин.

США опасаются, что ввод в эксплуатацию СП-2 будет составлять конкуренцию американским поставщикам сжиженного газа, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Таким образом, американские власти политическими методами решает свои торгово-экономические вопросы. «Северный поток-2 точно будет достроен. Осталось всего 160 км, это вопрос двух месяцев работы. Вопрос только в том, когда эти работы начнутся и каким трубоукладчиком. Вариантов несколько - «Академик Чарский» можно дооснастить, передать судно другой компании или привлечь другие суда в акватории Балтийского моря. Возможности существуют, но раскрывать их, судя по всему, операторы газопровода не хотят, чтобы заведомо не подвергать суда санкциям», - заключил собеседник «МК».

Источник: Московский Комсомолец