Газовый конфликт России и Белоруссии достиг критической отметки

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Минск настаивает на пересмотре договора о поставках.

В нескончаемом «газовом пинг-понге» между Минском и Москвой - новый острый поворот. Минэнерго Белоруссии направило российской стороне письмо, предложив пересмотреть два момента - условия поставок природного газа на 2020 год и методику ценообразования на 2021-й. Но, судя по всему, партнеры и на сей раз не договорятся, поскольку разногласия просто чудовищны. В конце мая в «Газпроме» предупредили, что готовы начать переговоры с Минском только после погашения им долга за газ в размере $165,57 млн. Белоруссия, разумеется, такого долга не признает.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что хочет добиться «справедливой цены» на российский газ, поскольку оптовая цена за тысячу кубометров в Европе (в частности, Германии) упала до $80. Тогда как по контракту с РФ Минск должен платить $127. Справедливой ценой, с учетом логистики, глава республики считает $40-45 за тысячу кубометров. После того, как в ответ «Газпром» обнародовал свои претензии по белорусским долгам, Минэнерго Белоруссии начал утверждать, что разногласия с Москвой по продлению договора о закупках газа носят не принципиальный, а технический характер. Так, они касаются «вопроса калорийности» - то есть, «удельной теплоты сгорания» сырья. Но из таких вот нюансов и мелочей, которые в прежние годы даже не рассматривались, сегодня складывается огромный клубок межгосударственных противоречий и нестыковок в чувствительной энергетической сфере.

Весь этот сериал уже порядком затянулся, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По словам собеседника «МК», Минск постоянно меняет тактику и претензии к «Газпрому», чтобы добиться нужного для себя результата. Одно время он требовал скидки, указывая на низкие цены в Европе, но этот лобовой прием не сработал. Затем Белоруссия решила действовать более тонко, предложив понизить стоимость транспортировки газа: в формуле ценообразования это крупнейшая составляющая, там указан конкретный тариф, причем в долларах. Но президент РФ Владимир Путин отверг идею на последней встрече в рамках ЕАЭС. А недавно белорусские чиновники засомневались в том, что поставляемый в республику российский природный газ имеет ту же калорийность, что и прежде. В принципе, если этот параметр понижается, то автоматически понижается и цена, в соответствие с контрактом.

Ни о каком компромиссе, ни о какой договоренности между Минском и Москвой по газовому вопросу сегодня не может быть и речи, полагает Юшков. Напрашивается только одно цивилизованное решение – обращаться в арбитраж. В межправительственном соглашении, которое было подписано вместе с контрактом на поставку газа для Белоруссии, такая опция значится. Однако белорусская сторона почему-то этого не делает. Минск пытается создать проблему искусственно, чтобы не исполнять текущую сделку и добиться пересмотра ее параметров. Но у Москвы довольно жесткая позиция. На снижение цены мы могли бы пойти лишь в одном случае – если, скажем, в первом полугодии 2020 года подписать стандартный европейский договор на поставку газу с привязкой к спотовым хабам в ЕС. В этом случае Белоруссия получала бы газ по существенно более низкой цене, чем $127 за тысячу кубов. Но $40 – нереально.

В конце прошлого года Минск пытался добиться пересмотра цены на другой закупаемый у России энергоресурс - нефть, а в марте мировые котировки обвалились. Причем нефть Белоруссия использует для переработки и последующей перепродажи нефтепродуктов, а газ – исключительно для внутреннего пользования, напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Нынешние действия соседней республики понятны с точки зрения экономической логики: покупать товар всегда хочется подешевле, а продавать – дороже. Но это совершенно не соответствует той задаче, которую ставят перед собой государства-члены ЕАЭС – создание единого экономического пространства и, в частности, единого энергетического рынка – с одинаковыми для всех тарифами на нефть и газ. Вопрос стоимости природного газа неотрывен от всего комплекса взаимодействия стран в рамках ЕАЭС. Минск настаивает на переходе на российскую систему ценообразования и финансовых преференциях для себя, но при этом держится особняком.

Источник: Московский Комсомолец