В Госдуме РФ предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

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Как заявил депутат нижней палаты российского парламента от республики Крым, член комитета по энергетики Михаил Шеремет, любые попытки добычи киевскими властями углеводородного сырья на шельфе Черного моря у берегов будут пресечены.

По словам российского парламентария, для решения соответствующих вопросов Киеву необходимо осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Москвой.

“Любая попытка вмешательства будем рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России", - заявил депутат.

Он также считает, что эта тема должна решаться на уровне МИД дух государств, с учетом российского статуса полуострова.

Ранее в украинской нефтегазовой компании “Нафтогаз-Украина” заявили о планах возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Руководство компании отметило, что, после того как Крым стал российским регионом, "Нафтогаз" прекратил разработку месторождений вблизи полуострова.

Источник: https://www.mk.ru/economics/