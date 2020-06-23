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COVID-19 или это новый вирус?

На западе Казахстана резкая вспышка пневмонии. Причём у заболевших нет коронавируса.

Вслед за Актобе стремительный рост  пневмонии зафиксировали в Мангистау и в Жанаозене .
И это при том, что сейчас там + 45. Жара, по идее, совсем не время для воспаления легких. И вирус при таких температурах тоже, как бы, не выживает.
Но, больницы уже переполнены, а врачи начинают паниковать. - Государственный канал КТК.

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Категория: Новости / В мире

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