COVID-19 или это новый вирус?

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На западе Казахстана резкая вспышка пневмонии. Причём у заболевших нет коронавируса.

Вслед за Актобе стремительный рост пневмонии зафиксировали в Мангистау и в Жанаозене .

И это при том, что сейчас там + 45. Жара, по идее, совсем не время для воспаления легких. И вирус при таких температурах тоже, как бы, не выживает.

Но, больницы уже переполнены, а врачи начинают паниковать. - Государственный канал КТК.