Отказы иностранных лидеров посетить Парад Победы напомнили детектив

/В мире/

Список иностранных лидеров, прибывающих в Москву на парад Победы 24 июня, сжался как шагреневая кожа: в нем осталось всего 9 человек, включая президентов Абхазии и Южной Осетии. Дальнее зарубежье на высшем уровне будет представлено только Сербией, а из стран СНГ не приедут главы Армении, Азербайджана и Туркмении. В Кремле говорят, что с пониманием относятся к отказам, большинство из которых связаны с ограничениями по коронавирусу. Однако некоторые мотивировки выглядят довольно анекдотично, а история с приглашениями зарубежных гостей местами напоминает детектив.

Приказ провести военный парад 24 июня Владимир Путин отдал за месяц до планируемого события. Как пояснял Дмитрий Песков, решение о дате было принято, исходя из устойчивой динамики ежедневного сокращения числа заболевших коронавирусом и снижения нагрузки на стационары.

К этому моменту в Европе и ряде других зарубежных стран эпидемиологическая ситуация была еще лучше, чем в России. Однако из-за сложностей с подготовкой визитов в столь короткий срок приглашения, по словам Пескова, решили возобновить только для лидеров СНГ, а по дальнему зарубежью прорабатывать вопрос отдельно с каждой страной.

Позднее в российском МИДе уточнили, что приглашения были возобновлены в полном объеме. "Мы подтвердили, что приглашение остается в силе всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая», – сообщил 11 июня на заседании Совбеза Сергей Лавров. На тот момент согласия поступили от 12 глав-государств, и в Кремле ждали еще несколько подтверждений "со дня на день".

Однако в Елисейском дворце опровергли получение повторного приглашения в Москву. "Господин Макрон не приедет, он не получил приглашение от российский властей", - проинформировали в пресс-службе французского президента. Ничего не слышали о возобновлении приглашений и в представительстве Германии.

Немецкий посол в РФ Геза Андреас фон Гайрат, комментируя вопрос, отметил, что "в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей". "Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время (22 июня - "МК") я исхожу из того, что представителей Германии не будет", - уточнил дипломат. Не было официальных сигналов от российского МИДа и у итальянских властей.

О том, кто точно получал приглашения, можно судить по отказам, поступившим в адрес российской стороны. В частности, от поездки в Москву отказался президент Чехии Милош Земан. Организация визита невозможна из-за "действующих мер по борьбе с коронавирусом", и президент "глубоко сожалеет об этом", сообщили в пресс-службе чешского посольства.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньху, а также альтернативный премьер-министр, коим является министр обороны Бени Ганц, не смогут посетить Москву "из-за политических проблем". Их усилия требуются для организации действий правительства в Израиле, уточнил российский посол в этой стране г-н Викторов.

Что касается лидера Палестины, то несмотря на заверения посольства о готовности Махмуда Аббаса посетить парад при наличии повторного приглашения, его на Красной площади тоже не будет. Как написал в соцсети Рамзан Кадыров, Аббас очень хотел приехать, "однако этому помешала сложная ситуация на Ближнем Востоке". Что такого случилось на Ближнем Востоке в последние дни и почему об этом сообщает Кадыров - загадка.

Причиной отказа президента Хорватии Зорана Милановича назван сломавшийся самолет. Примечательно, что поломка госборта произошла еще 13 июня, когда на нем экстренно транспортировали больного из Дубровника в Загреб. Ремонт планируют завершить ... 24 июня, поэтому на парад Миланович не успевает. Ведь коммерческие рейсы не летают, а попросится на борт к сербскому коллеге и соседу Александру Вучичу в голову, видимо, не пришло.

Еще более странную мотивировку своего отсутствия на торжествах в Москве выдвинул президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, такое решение принято, поскольку 29 июня ему исполняется 63 года и он достигнет возраста пророка Мухаммеда. Столь важное событие принято широко отмечать в кругу родных и близких, поэтому по возвращении из РФ Бердымухамедов не сможет соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию. Native Ttarget

Во-первых, не факт, что пророк Мухаммед умер в 63 года (даты его жизни, по мнению историков, 570/571- 632 гг). Во-вторых, как-то трудно себе представить, что главу государства , которого в местных СМИ называют не иначе, как всемирно признанный Аркадаг (те Покровитель туркмен) и Великий сын Великой эпохи, кто-то может посадить на карантин. Ему и слова-то поперек никто не говорит, только постоянно аплодируют.

Однако в Кремле уверяют, что с пониманием отнеслись ко всем объяснениям лидеров и признательны "за изначальную готовность разделить радость праздника". По словам Дмитрия Пескова, "прежде всего причины (отказов) касаются тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах". Дальнее зарубежье на высшем уровне в Москве в итоге будет представлять только президент Сербии Александр Вучич (также подтвердил свое участие член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик).

Из стран СНГ приедут президенты Узбекистана, Молдовы, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии. Лидеры Азербайджана и Армении, ранее принявшие приглашение Кремля, от поездки отказались из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. (Однако имеющиеся ограничения почему-то не распространяются на министров обороны этих стран, которые вместе с делегациями будут присутствовать на параде). Кроме того, на Красной площади ждут глав Абхазии и Южной Осетии.

Молдавские СМИ публиковали письмо российского МИДа, в котором со ссылкой на Роспотребнадзор содержалось требование к членам иностранных делегаций, приезжающих на парад в Москву, соблюдать обсервацию или самоизоляцию в течение 14 дней до прилета, а также проходить трехкратное тестирование на коронавирус с интервалом в один день (последнее не позднее суток до вылета). Пресс-служба президента Киргизии подтвердила, что Сооронбай Жээнбеков еженедельно сдает анализы, и сдаст их перед вылетом в РФ.

Однако не исключено, что власти некоторых зарубежных стран не захотели соблюдать требования Роспотребнадзора, и отказались от поездки в Москву на таких условиях.

Источник: https://www.mk.ru/