СМИ: К взрыву в Бейруте оказалось причастно судно российского предпринимателя

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Мощный взрыв в порту Бейрута, который привел к гибели десятков людей и масштабным разрушениям города, произошел из-за детонации 2,7 тонн аммиачной селитры, выгруженных с с судна Rhosus. Как сообщает ливанский телеканал LBCI, судно принадлежит российскому предпринимателю, уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину.

В сентябре 2013 года судно Rhosus, работавшее под молдавским флагом, перевозило селитру из грузинского Батуми в Мозамбик, но из-за возникших неполадок на борту вынуждено было остановиться в Бейруте. После обследования местной инспекцией кораблю запретили покидать порт. По решению ливанских властей часть экипажа была отпущена, но четверым морякам - трем украинцам и россиянину - было предписано оставаться на судне до появления сменного экипажа. По словам моряков, большинство которых являются гражданами Украины, владелец Rhosus «фактически бросил судно». Юристы кредиторов добились трех ордеров на арест Rhosus. Выгруженная с Rhosus селитра хранилась на складе на 12-м причале порта. Конфискат планировалось уничтожить, но за шесть лет это так и не было сделано. По данным телеканала, незадолго до взрыва на складе с конфискатом побывала инспекция, которая выявила, что на территорию можно проникнут через щель. По последним данным, жертвами взрыва в порте Бейрута стали минимум 78 человек, еще несколько тысяч пострадали. Ударной волной были причинены серьезные повреждения городу.

Источник: https://www.mk.ru/