Без молока и тракторов? Россия может лишиться белорусских товаров

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В Белоруссии призывают к началу общенациональной забастовки на предприятиях. Каких товаров могут лишиться россияне из-за этого, рассказал радио Sputnik завкафедрой международной коммерции РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Саламатов.

Белорусские Telegram-каналы активно призывают к началу общенациональной забастовки на предприятиях. Такие идеи звучат на фоне публикации результатов прошедших 9 августа выборов президента. По итогам голосования, победил Александр Лукашенко, но с этим не согласились представители оппозиции и вывели людей на акции протеста.

Официально к забастовке пока не присоединилось ни одно крупное предприятие, однако, если это произойдет, то могут начаться проблемы с поставками товаров в Россию, считает доктор экономических наук Владимир Саламатов.

"Я надеюсь, что все ситуация, которая разворачивается в Белоруссии, найдет быстрое разрешение. Белорусская сторона является поставщиком большого количества продовольственных товаров, но не только. Они товары машиностроения нам поставляют. Там детали, комплектующие, сложные машины и тракторы "Беларусь". Я абсолютно уверен, что когда ситуация разрешится, то мы быстро восстановим все экономические отношения. Это может произойти так быстро, что мы этого даже почувствовать не успеем", - рассказал экономист.

В случае срыва тех или иных поставок в Россию из Белоруссии, компании могут потребовать оплатить неустойку, однако в данной ситуации о такого рода требованиях вряд ли пойдет речь, уверен Владимир Саламатов.

"Давайте смотреть на развитие ситуации. Не думаю, что хорошие партнеры будут друг другу выставлять неустойки в такой ситуации. Они найдут способы разрешить спорные моменты новыми поставками или ускорением поставок после разрешения этой ситуации", - объяснил экономист в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/