ФБР назвало методы «вмешательства» РФ в выборы в США
Федеральное бюро расследований США рассказало, как Россия, Китай и другие страны предпринимают попытки влияния на американские выборы.
На сайте ФБР в Сан-Франциско были опубликованы рекомендации к выборам президента США в ноябре.
Представители ведомства отметили, что противники Штатов нацелены на то, чтобы подорвать доверие к американским демократическим институтам. Для этого, вышеуказанные страны используют в основном три метода – дезинформация в соцсетях, кибератаки и публикация политической рекламы от лица американских граждан.
Как пояснили в спецслужбах, так называемые враги США могут использовать актуальные социальные проблемы, которые вызывают разногласия среди американцев, и сеют сомнения, а также обманывают и расстраивают жителей страны.
Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден назвал Россию главной угрозой американским выборам.
Источник: https://www.mk.ru/