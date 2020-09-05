ФБР назвало методы «вмешательства» РФ в выборы в США

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Федеральное бюро расследований США рассказало, как Россия, Китай и другие страны предпринимают попытки влияния на американские выборы.

На сайте ФБР в Сан-Франциско были опубликованы рекомендации к выборам президента США в ноябре.

Представители ведомства отметили, что противники Штатов нацелены на то, чтобы подорвать доверие к американским демократическим институтам. Для этого, вышеуказанные страны используют в основном три метода – дезинформация в соцсетях, кибератаки и публикация политической рекламы от лица американских граждан.

Как пояснили в спецслужбах, так называемые враги США могут использовать актуальные социальные проблемы, которые вызывают разногласия среди американцев, и сеют сомнения, а также обманывают и расстраивают жителей страны.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден назвал Россию главной угрозой американским выборам.

Источник: https://www.mk.ru/