/В мире/

Европа потребовала остановить «Северный поток-2»

Европейский парламент (ЕП) принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.

В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались. Принятый документ не носит законодательный характер, резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц союза.

Документ призывает глав МИД европейских стран, которые встретятся 21 сентября 2020 года на заседании Совета ЕС, в кратчайшие сроки разработать список новых ограничительных мер в отношении России, а также усилить уже существующие санкции. В частности, резолюция призывает внедрить механизмы ограничений, которые позволят находить и замораживать европейские активы лиц, разоблаченных в расследованиях Навального.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее не исключил, что из-за позиции Европы с проектом «Северный поток-2» могут возникнуть задержки. Однако, по его мнению, в конечном итоге «Северный поток-2» окажется устойчив к санкционным угрозам.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря. В настоящее время он построен более чем на 90 процентов. Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США. В результате завершение строительства перенесли на горизонт 2021 года.

Источник: https://lenta.ru

Просмотров: 92 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Добавить комментарий

Последние новости

Европа потребовала остановить «Северный поток-2»

Появились подробности о бутылке из дела Навального

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 2 октября

«Я сказал, что если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?»

Голосование за лучший творческий проект памятника Герою Советского Союза Ц.Л. Куникову для установки в городе-герое Новороссийске