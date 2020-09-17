Европа потребовала остановить «Северный поток-2»

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Европейский парламент (ЕП) принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.

В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались. Принятый документ не носит законодательный характер, резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц союза.

Документ призывает глав МИД европейских стран, которые встретятся 21 сентября 2020 года на заседании Совета ЕС, в кратчайшие сроки разработать список новых ограничительных мер в отношении России, а также усилить уже существующие санкции. В частности, резолюция призывает внедрить механизмы ограничений, которые позволят находить и замораживать европейские активы лиц, разоблаченных в расследованиях Навального.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее не исключил, что из-за позиции Европы с проектом «Северный поток-2» могут возникнуть задержки. Однако, по его мнению, в конечном итоге «Северный поток-2» окажется устойчив к санкционным угрозам.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря. В настоящее время он построен более чем на 90 процентов. Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США. В результате завершение строительства перенесли на горизонт 2021 года.

Источник: https://lenta.ru