Меркель обратилась к Пашиняну и Алиеву

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о необходимости немедленного прекращения огня в Карабахе, а также возвращения за стол переговоров.

Как отметили в кабмине ФРГ, Меркель 28 сентября переговорила по телефону с Пашиняном. Во вторник она переговорила с Алиевым. Стороны обсудили эскалацию конфликта между Азербайджаном и Арменией.

В итоге канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Также "в лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум".

В Германии также считают, что соседние страны должны способствовать мирному урегулированию.

Источник: https://www.mk.ru/