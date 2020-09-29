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Меркель обратилась к Пашиняну и Алиеву

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о необходимости немедленного прекращения огня в Карабахе, а также возвращения за стол переговоров.

Как отметили в кабмине ФРГ, Меркель 28 сентября переговорила по телефону с Пашиняном. Во вторник она переговорила с Алиевым. Стороны обсудили эскалацию конфликта между Азербайджаном и Арменией.

В итоге канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Также "в лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум".

В Германии также считают, что соседние страны должны способствовать мирному урегулированию.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / В мире

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