Умерла избитая в Киеве сотрудница посольства США

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В Киеве умерла избитая сотрудница посольства США Санвер Никаэло. Об этом сообщает УНИАН.

Ее обнаружили на одной из улиц Шевченковского района украинской столицы с травмой головы в бессознательном состоянии.

Женщину госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти. От полученных травм она скончалась. Сейчас сотрудники Национальной полиции Украины устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как передает «ЛIГА. Новости» со ссылкой на киевскую полицию, к избиению женщины может быть причастен мужчина 30-40 лет, у стражей правопорядка есть его приметы.

По другой версии, сотрудницу посольства «зацепил» проезжающий поезд: она совершала пробежку в наушниках и не заметила приближающийся состав.

Источник: https://lenta.ru