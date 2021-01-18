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В Германии лебедь почти на час задержал 23 поезда

Он скорбел прямо на железнодорожных путях из-за смерти своего спутника.

The Guardian пишет, что инцидент произошел еще 23 декабря. Два лебедя оказались в районе высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, вероятно, от удара током.

Другая особь не хотела уходить с места гибели, и неоднократные попытки ее выманить не приносили успеха.

Пожарным из ближайшей коммуны пришлось везти спецоборудование, с помощью которого птицу осторожно подняли, а затем выпустили в водоем.

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / В мире

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