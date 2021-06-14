Парламентские выборы в Германии повлияют на ландшафт всего Евросоюза, поскольку завершат 16-летнюю каденцию канцлера Ангелы Меркель

/В мире/

Дихотомия: Меркель как символ европрагматизма может передать власть предсказуемым для Брюсселя и Вашингтона унионистам и соцдемократам, или на сцену могут выйти новые и непредсказуемые силы.

Для трансатлантической бюрократии пророссийские евроскептики из "Альтернативы для Германии" менее выгодны, нежели "ручные" зеленые и ультралибералы. В такой дихотомичной ситуации одним из key factor германской политики оказываются сырьевые вопросы.

Ожидая ухода "железной" Меркель, уже пытаются говорить с немецким избирателем с шантажирующих позиций даже Польша и Украина. Они потребовали (!) ввести санкции против газопровода "Ямал - Европа". Того самого, который является основным источником газа для восточной и северо-восточной Германии: основными являются даже не промышленные, а бытовые потребители, в том числе весь Берлин, Лейпциг, Дрезден.

Германия, конечно, отреагировала на столь откровенный предвыборный шантаж. Неизменно сдержанный в оценках соцдем Хайко Маас высказался, что считает условием реализации газопроводных проектов России в Германии сохранение транзита газа через Украину. Несказанное в подобных вопросах, как правило, значительно важнее высказанного: в данной ситуации очевидно, что Германия будет в первую очередь руководствоваться своими экономическими интересами, а не внешним давлением.

Интересы эти и экономические, и политические.

Россия при Меркель уверенно закрепилась в пятерке европейских внешнеторговых партнеров Германии.

Значимым фактором является и гигантская (от 6 до 7,5 миллионов) диаспора Russischsprachige, для которой в целом характерны более центристские политические взгляды. Меркель на судьбоносных для себя и партии выборах готова опереться на них, при этом не портя отношения с трансатлантической бюрократией. Но и не поддаваясь на давление.

Источник: "Акценты" @emphasises специально для "Незыгаря"