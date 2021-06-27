Китайские позиции и планы

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Придя к власти в конце 2012 года, Си Цзиньпин быстро укрепил свой политический авторитет, очистил Коммунистическую партию Китая от коррупции, подавил внутреннее инакомыслие и решительно утвердил влияние Китая на международной арене.

Во имя защиты основных интересов Китая Си Цзиньпин ввязался в драки со многими своими соседями и с Соединенными Штатами.

Почему он так спешит? Си Цзиньпин консолидировал столько власти и с такой силой нарушил статус-кво, потому что видит узкое окно в 10-15 лет, в течение которого Пекин может воспользоваться рядом важных технологических и геополитических преобразований, которые также помогут ему преодолеть значительные внутренние вызовы.

Си Цзиньпин видит приближение демографических проблем, структурное замедление экономического роста, быстрый прогресс в цифровых технологиях и сдвиг в глобальном балансе сил от Соединенных Штатов, что требует смелого набора немедленных ответных мер.

Сузив свое видение до ближайших десяти-пятнадцати лет, Си Цзиньпин привил китайской политической системе чувство сосредоточенности и решимости, которые вполне могут позволить Китаю преодолеть давние внутренние проблемы и достичь нового уровня глобальной централизации.

Если Си Цзиньпин добьется успеха, Китай будет позиционировать себя как архитектора новой эры многополярности, его экономика избежит ловушки среднего дохода, а технологические возможности его производственного сектора и военных будут соперничать с возможностями более развитых стран.

Источник: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-06-22/xis-gamble