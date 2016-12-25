В Турции утвердили соглашение с РФ по «Турецкому потоку»

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Правительство Турции утвердило российско-турецкое межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток». Текст решения опубликован в официальном правительственном издании Resmi Gazete.

Напомним, среди достижений после начала перезагрузки отношений России и Турции — возобновление проекта газопровода «Турецкий поток».

Межправительственное соглашение о строительстве «Турецкого потока» должно урегулировать основные аспекты строительства первой нитки газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год, в том числе распределение ответственности сторон по строительству сухопутной части газопровода на территории Турции и вопросы финансирования этого участка.

Источник: kommersant.ru