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Россия и Турция согласовали план прекращения огня в Сирии

Россия и Турция согласовали план прекращения огня, который будет предложен участникам сирийского конфликта. Москва и Анкара предлагают начать перемирие с полуночи 29 декабря, сообщает государственное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомленные источники.

Договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками. При этом на террористические организации соглашение не распространяется.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что следующим шагом на пути к урегулированию ситуации в Сирии должно стать прекращение огня на всей территории страны.

В качестве возможной площадки для согласования деталей перемирия называлась Астана. США не будут участвовать в переговорах, но Вашингтон поддержал попытки согласовать условия перемирия.

Ранее режим прекращения огня в Сирии объявляли в феврале и в сентябре 2016 года. Вскоре после этого стороны конфликта вновь начинали вооруженное противостояние.

Источник: meduza.io

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Категория: Новости / В мире

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