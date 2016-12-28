Сотрудникам Google запретили без разрешения приезжать в Россию

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Компания Google обязала неключевых сотрудников компании из США получать разрешение от юридического департамента на поездки в Россию. Об этом изданию Firrma стало известно из письма главного евангелиста Google Джейми Касапа организаторам одного из IT-мероприятий в России.

«К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение (приехать на конференцию - прим. ред.). Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента. Видимо, это связанно с некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность компании», – говорится в письме.

О каких именно последствиях идет речь, не говорится. Также неизвестно, кто имеется в виду под ключевыми сотрудниками Google, которым не нужно получать разрешение для поездок в Россию.

Директор по связям общественностью Google в России Алла Забровская рассказала, что ей неизвестно о подобных распоряжениях. Она отметила, что сотрудники компании как приезжали, так и приезжают в Россию.

В августе этого года ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей. Ведомство признало корпорацию виновной в нарушении закона о защите конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России. Дело было открыто по жалобе компании «Яндекс».

Источник: firrma.ru