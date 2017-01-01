Полиция помешала сталкерам отпраздновать Новый год в Чернобыле

/В мире/

Сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС обнаружили во время патрулирования четырех молодых людей, которые забрались в нежилой дом в Иванковском районе. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.

Двое мужчин из этого региона, один из Харьковской области, а также жительница Луцка (всем от 23 до 30 лет) незаконно проникли на территорию зоны отчуждения «с целью экстремального туризма». Они собирались встретить Новый год в городе Припять.

В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся радиационному загрязнению в результате аварии на атомной электростанции в 1986 году. Включает в себя северные части Полесского и Иванковского района Киевской области, где расположена АЭС и находится Припять.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киевской области