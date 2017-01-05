Спецслужбы США завершили расследование о хакерских атаках России

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Американские спецслужбы закончили расследование о вмешательстве российских хакеров в предвыборную кампанию в США, пишет ABC News со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, доклад уже в четверг, 5 января, представят президенту США Бараку Обаме. Избранного президента Дональда Трампа ознакомят с содержанием расследования в пятницу. На обоих брифингах будут присутствовать руководители ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и других спецслужб.

Трамп уже успел высказать предположение, что его брифинг отложен на пятницу из-за того, что спецслужбам нужно составить более убедительные доказательства против России. Источники ABC News в администрации США эти сведения опровергают и утверждают, что, вероятно, причиной переноса стали трудности в согласовании графика с членами команды Трампа.

Расследование спецслужб США посвящено исключительно хакерским атакам со стороны России с целью вмешаться в избирательный процесс, оно охватывает период с 2008 года, когда президентом был избран Барак Обама.

Осведомленные источники утверждают, что рассекреченная версия доклада будет опубликована не ранее понедельника, когда свою копию полной версии расследования получит Конгресс (англ. яз.). ABC

Администрация США обвиняет Россию в причастности к взлому почтовых ящиков руководителей Демократической партии США и главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты в предвыборный период. По версии Белого дома, это было сделано с целью помочь победе Дональда Трампа.

29 декабря 2016 года власти США ввели санкции в отношении ФСБ и ГРУ и трех российских компаний за причастность к кибератакам. Также было принято решение о высылке из США 35 российских дипломатов. Президент России Владимир Путин принял решение не отвечать высылкой американских дипломатов.

Источник: meduza.io