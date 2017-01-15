iPhone мог стать причиной крушения самолета Egyptair

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Крушение самолета авиакомпании Egyptair над Средиземным морем в мае 2016 года могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов.

Об этом пишет французская газета Parisien со ссылкой на материалы следствия.

Издание утверждает, что следователи обнаружили возможную «непрямую связь» между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой iPhone, iPad и сумку с парфюмерными принадлежностями, среди которых были два аэрозоля. Это стало известно после изучения записей с камер видеонаблюдения аэропорта, куда попал стоявший на стоянке самолет.

«Все эти предметы были положены в правом углу кабины пилотов, близ окна точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках правой части окна кабины пилотов», — пишет газета.

Следователи не исключают, что электронные устройства, которые работают на литиевых батарейках, могли перегреться.

Самолет A320 авиакомпании Egyptair, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир и исчезнувший с радаров, упал в море 19 мая 2016 года. На борту находились 66 человек. После обнаружения и анализа данных самописцев выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар.

Источник: yuga.ru