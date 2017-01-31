Посол Великобритании на Украине призвала прекратить огонь в Авдеевке

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Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф призвала прекратить кровопролитие в Авдеевке в Донбассе для оказания помощи мирному населению.

Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что перемирие в районе Авдеевки не соблюдается, несмотря на договоренность о прекращении огня.

"Глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Надо немедленно обеспечить перемирие для помощи мирным жителям", — написала посол в микроблоге Twitter во вторник.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

Источник: ria.ru