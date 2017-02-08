Новый фильм Арнольда Шварценеггера посвящен катастрофе над Боденским озером 2002 года

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Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) на своей официальной странице в Facebook опубликовал первый трейлер предстоящего фильма «Последствия» (Aftermath). Актер добавил, что он взволнован, так как трейлер его нового фильма до этого нигде еще не публиковался. Он также сообщил, что фильм выйдет в начале апреля.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о страшной авиакатастрофе, которая произошла в 2002 году в небе. Тогда в небе над Германией столкнулись два самолета, пассажирский и грузовой, погибло 52 ребенка и 19 взрослых. Виновным в катастрофе был признан диспетчер из Швейцарии.

В фильме «Последствия» Арнольд Шварценеггер играет россиянина Виктора, который теряет в авиакатастрофе жену и беременную дочь. Актер в непревычной для себя драматической роли решает отомстить виновному в трагедии диспетчеру. Несмотря на то, что тот признает себя виновным и помещен под охрану, Виктор все же убивает его. Реальным прототипом главного героя стал россиянин Виталий Калоев, который в действительности убил диспетчера Питера Нильсена (Peter Nielsen) спустя 478 дней после трагедии.

Как стало известно Gamebomb.ru, в реальности Виталия Калоева осудили за убийство швейцарского диспетчера на 8 лет, однако, через 2 года он вышел из тюрьмы. В данный момент он занимает государственную должность в Северной Осетии.

Источник: gamebomb.ru