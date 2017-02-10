Джей и молчаливый Боб возвращаются!

/В мире/

Режиссер, сценарист и актер Кевин Смит сообщил в "Фейсбуке" о запуске в производство сиквела фильма "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар". По его словам, картина "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка" станет сатирой на американскую киноиндустрию.

"Джей и Молчаливый Боб" - часть "Вселенной View Askew", воображаемого мира, названного в честь продюсерской компании Смита. Персонажа по имени Боб, который по сценарию большую часть фильма молчит, сыграл сам режиссер, а Джея - актер Джейсон Мьюз.

Джей и молчаливый Боб стали легендами после выхода фильма "Догма" в далеком 1999 году.

Источник: ВВС