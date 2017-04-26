Преданность ключевым человеческим ценностям объединила десятки тысяч людей по всему миру

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В России в рамках Всемирного дня футбола и дружбы на базе ФК «Зенит» прошла специальная тренировка юного посла программы «Футбол для дружбы» 2017 Захара Бадюка, с 5 лет выступающего на позиции вратаря с футболистами клуба и под руководством тернеровского штаба команды. На тренировке вратарь ФК «Зенит» Юрий Лодыгин дал высокую оценку способностям Захара и поделился c ним секретами вратарского искусства.

Очень хочу обрести новых друзей из разных стран и жду, когда определятся мои товарищи по команде из Дании, Германии, Италии, Алжира и других стран и, конечно, надеюсь на победу нашей Сборной Дружбы. Буду стремиться играть как мой кумир Давид де Хеа», - сказал Захар.

В свою очередь Юрий Лодыгин пожелал своему юному коллеге: «Не жалей сил на тренировках, люби свою позицию и всегда стремись побеждать!».

В конце встречи Юрий подписал вратарские перчатки на удачу для Захара и поприветствовал всех участников программы «Футбол для дружбы», - «Желаю каждому из вас проявить себя во время Чемпионата и найти новых друзей со всего света!». А Захар по традиции повязал Юрию Браслет дружбы и рассказал о миссии в программе, стремлениях и футбольных кумирах.

В этом году браслеты дружбы начали носить Хьюго Тинелли, ведущий ТВ продюсер в Аргентине, Ксю Ли, главный редактор информационного агентства в Китае, Димос Пирос, трехкратный победитель Олимпийских Игр из Греции, Миодраг Божевич, знаменитый тренер из Сербии, Кевин Блум, судья высшей категории ФИФА из Нидерландов.

Во всем мире в День футбола и дружбы в мероприятиях приняли участие знаменитые футболисты, в том числе сербский защитник Бранислав Иванович, голландский нападающий Дирк Куйт. В Греции мероприятие посетил победитель чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе национальной сборной страны – Теодорас Загаракис, на данный момент, являющийся членом Европарламента.

*Впервые день Футбола и дружбы был провозглашен в 2014 году юными послами Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», проходящей при поддержке ФИФА и УЕФА. В этот день, каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязывает на руку сине-зеленый браслет дружбы. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле доступное каждому.