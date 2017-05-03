Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом

/В мире/

Обсуждён целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.

Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость.

Цель – создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что Министр иностранных дел России и Государственный секретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.

Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. Глава Российского государства призвал к сдержанности и снижению уровня напряжённости. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы.

Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге.

Беседа носила деловой и конструктивный характер.

Источник: Президент.РФ