Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом
Обсуждён целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.
Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость.
Цель – создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что Министр иностранных дел России и Государственный секретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.
Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. Глава Российского государства призвал к сдержанности и снижению уровня напряжённости. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы.
Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге.
Беседа носила деловой и конструктивный характер.
Источник: Президент.РФ