В Турции в ДТП погибла россиянка

/В мире/

Генконсульство РФ в Анталье ждет от турецких властей подробностей гибели в ДТП россиянки Марины Демидовой.

"Мы подтверждаем, что сегодня была сбита насмерть россиянка. Мы со своей стороны направили запросы в турецкие компетентные органы и ждем от них информацию с подробностями случившегося. Инцидент произошел минувшей ночью в Аланье", - сказали в генконсульстве.

Как пишет газета Milliet, 34-летняя россиянка пыталась перейти дорогу в квартале Авшаллар недалеко от гостиницы, в которой проживала, когда была сбита гражданином Турции Мехметом К. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть. Сбивший ее водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был пойман и доставлен на допрос в местное отделение полиции, передаёт ТАСС.

Источник: ТАСС