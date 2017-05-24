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Боевики ИГИЛ* захватили целый город на юге Филлипин

Правительственные войска Филлипин столкнулись с членами террористической группировки Маут в городе Марави.

По сообщениям местных СМИ, город Марави с населением более 200 тысяч человек захвачен группировкой "Маут". Захвачено оружие и специальное снаряжение из полицейского участка и базы полицейского спецназа. Также сообщается (нет официального подтверждения), что боевики выпустили заключенных из местной тюрьмы и казнили более 75 полицейских, военных и чиновников. Население спешно покидает город и его окрестности.

По сообщению секретаря Вооруженных сил Филиппин, военные проводят операции по устранению боевиков. Согласно сообщениям, всё ещё захвачены Медицинский центр Амай Пакпак, при этом группа якобы заменила филиппинский флаг черным флагом, предположительно это флаг "Исламского государства"*, запрещённой на территории России террористической организации. Также заблокированы контрольно-пропускные пункты в окрестностях.

По предварительным данным, пять военнослужащих получили ранения.

Ранее террористическая группировка Маут завляла о своей верности ИГИЛ*.

*Исламское государство, ИГИЛ или ИГ - запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.

Источник: CNN

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Категория: Новости / В мире

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