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Школьники Москвы передали детям Донецкой Народной Республики канцелярские товары, игрушки и спортивные принадлежности

По инициативе Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» школьники Москвы приняли участие в гуманитарной акции «Школа доброты». Вооруженные силы ДНР доставили ученикам школ Донецка, Ясиноватой, Амвросиевки и Новоазовского района собранные их сверстниками подарки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны ДНР.

Начали акцию ученики школы № 1238, управляющий совет которой возглавляет заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. Школа взяла шефство над школой № 1 Новоазовска и школой в селе Безыменное, которым она регулярно помогает.

К последнему звонку и Дню защиты детей канцелярские товары, игрушки и спортивные принадлежности отправили 19 школ Западного округа Москвы.

Детям Республики доставлено около 300 коробок с мягкими игрушками, развивающими играми и всевозможными канцелярскими принадлежностями.

Источник: Официальный сайт ДНР ­

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Категория: Новости / В мире

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