Аналитик: Киев вышел на новый уровень противостояния с "Газпромом"

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"Газпром" получил уведомление об аресте акций "Газтранзита" на Украине. Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что последствия от действия Киева трудно предсказать, поэтому важна реакция европейцев.

Киев арестовал акции компании "Газтранзит", которые принадлежат российскому "Газпрому". Это произошло в рамках спора по антимонопольному делу, которое компания проиграла в суде.

Постановление об аресте акций украинский Минюст направил в киевское представительство "Газпрома" 12 мая, говорится в отчете российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности.

"Газтранзит" является частным акционерным обществом. "Газпрому" принадлежит 40% акций компании.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф на 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности в стране, лишь передавая газ "Нафтогазу".

Попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты.

Иск на итоговую сумму около 6,4 млрд долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляцию.

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа.

После решения Высшего хозяйственного суда представитель Антимонопольного комитета Украины Михаил Новицкий заявил, что имущества "Газпрома" на Украине не хватит, чтобы перекрыть сумму штрафа, поэтому АМКУ "рассматривает возможность взыскания средств другим путем". Позднее глава украинского Минюста Павел Петренко уточнил, что ведомство начало поиски активов и имущества "Газпрома" на территории страны.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik охарактеризовал последствия для "Газпрома" от ареста акций компании "Газтранзит" как "умеренно негативные".

"Компания стала заложником ситуации, потому что других крупных активов у "Газпрома" на Украине нет. Поэтому серьезных потерь для "Газпрома" на Украине я не ожидаю. Однако компании стоит задуматься об альтернативных способах поставок газа в Европу, поскольку у минюста может возникнуть желание, допустим, арестовать транзитный газ или обратиться к европейским странам, чтобы арестовать имущество компании. Фантазия может и в эту сторону работать", – сказал Роман Ткачук.

По его мнению, в этой ситуации важна реакция Европы.

"Наверное, "Газпрому" следует пробовать через Еврокомиссию влиять на Украину. Напомню, что осенью прошлого года вице-комиссар Еврокомиссии по энергетике (Марош Шефчович – ред.) заверял, что ареста на Украине активов "Газпрома" не будет. Как мы видим, это не оправдывается. И сейчас важно услышать, как Еврокомиссия относится к тому, что произошло. Потому что это выход противостояния Киева и "Газпрома" на новый уровень, и последствия пока трудно предсказать", – отметил аналитик.