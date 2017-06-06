Глава Луганской Народной Республики приедет на фестиваль «Великое Русское Слово»

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Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий по официальному приглашению Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова и Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова примет участие в торжественной церемонии открытия ХI Международного фестиваля «Великое Русское Слово».

«Будем искренне рады приветствовать Вас в качестве почетного гостя ХI Международного фестиваля «Великое Русское Слово»!» – сказано в официальном приглашении.

В состав официальной делегации от Луганской Народной Республики также вошли Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Владимир Дегтяренко, председатель Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики, депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Акимов, начальник управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Луганской Народной Республики Сергей Цемкало.

Торжественная церемония открытия ХI Международного фестиваля «Великое Русское Слово» состоится 5 июня 2017 года в 18:00 в городе Ялте (Республика Крым) в киноконцертном комплексе «Юбилейный».