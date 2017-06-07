Представитель ВС ЛНР заявил о наступлении ВСУ

/В мире/

В 6 часов 20 минут, со стороны подконтрольных киевским силовикам населенных пунктов НОВОТОШКОВСКОЕ и КРЫМСКОЕ, противник произвел артиллерийский обстрел населенных пунктов КИРОВСК, ЖЕЛОБОК и ДОНЕЦКИЙ, применяя при этом 152 и 122-мм артиллерию и БМП. В результате артиллерийского удара ВСУ по населенным пунктам Республики, разрушения получили ДВАДЦАТЬ СЕМЬ домов. Ранен местный житель н.п. КИРОВСК.

В 9 часов 10 минут, противник, силами до ДВУХ взводов, перешел в наступление в направлении н.п. ЖЕЛОБОК, применяя при этом гранатометы и стрелковое оружие. В районе УРОЧИЩЕ ВОЛЧЬЕ, при поддержке 120 и 82-мм минометов противник совершил перемещение, используя рельеф местности, и в настоящее время ведет огонь из гранатометов и стрелкового оружия по н.п. ЖЕЛОБОК.

Подразделения Народной милиции удерживают позиции, не давая противнику продвинуться, при этом противник несет потери. У нас одна цель – ни пяди земли врагу. Говорится в заявлении представителя НМ ЛНР подполковника Марочко А. В.