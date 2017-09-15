Шах и мат Украине: в США признали гениальность «ловушки» Путина

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Один из самых авторитетных американских аналитиков, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона в Вашингтоне Ричард Вайц рассказал украинскому журналисту о вариантах развития ситуации в Донбассе и выигрышной политике президента РФ Владимира Путина, которую он проводит в целях урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает издание «Апостроф».

Россия дала согласие на введение в Донбасс миротворческих сил ООН, чего так желал президент Украины Пётр Порошенко, но только при выполнении определённых условий. Во-первых, речь идёт о допуске миротворцев только на линию разграничения, а во-вторых, Киев должен осуществить политическую часть Минских соглашений.

В таком случае Украине придётся договариваться с самопровозглашёнными республиками Донбасса, сказал Вайц. И если Киев откажется это делать, в глазах мирового сообщества он выступит против, поэтому украинское руководство оказывается в тупике, отметил эксперт. Путин опережает ходы правительства Украины, что бы оно не предложило, добавил он....

Кроме того, Россия имеет право наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности, а также заблокировать решение ОБСЕ, подчеркнул американский аналитик. Поэтому способов обойти вето не существует, сказал он. По словам Вайца, теоретически можно ввести на территорию ДНР и ЛНР силы США и НАТО, однако реализовать это на практике Россия не позволит.

Есть аргумент, что Соединённые Штаты могут попытаться отстоять свои интересы путём давления на РФ через поставку Украине вооружения или предоставление ей какого-то статуса в НАТО, рассказал Вайц. Однако это очень спорный вопрос, отметил он и добавил, что намного проще прийти к компромиссу с Россией. Тем более, администрация президента США Дональда Трампа ещё не определилась, каким путём собирается пойти, уточнил эксперт. Грамотной реализацией своих решений российский лидер не оставляет Украине других вариантов, эти «ловушки» не позволят ей продолжать боевые действия в Донбассе, подчеркнул Вайц. По мнению аналитика, такие действия президента РФ можно назвать гениальными.

Исходя из ответов американского аналитика, становится очевидно, что даже в Соединённых Штатах признают грамотные решения Путина, который на «шахматном поле» Донбасса ставит Порошенко шах и мат. Что в этой ситуации предпримет руководство Украины, покажет время....

Источник: https://cont.ws/@bogdan37/712041