/В мире/

Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа — интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся «бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты.

Эти слова были сказаны в комитете Риксдага по миграции и демографической политике в 1932 году, Харсом Енсеном, политическим советником председателя Социал-демократической рабочей партии Швеции. И эти слова актуальны для сегодняшней Украины.

Помимо того, что уезжают мозги, его еще и пытаются вытолкать из страны, разными способами. Например покалечить детского хирурга, у которого целый план будущих операций, в которых нуждаются маленькие пациенты, и к стати эти пациенты — жители Украины.

«Ведущему детскому нейрохирургу Украины сломали руки со словами: «Убирайся вон, еврейская морда!».

Мы долго ждали, надеялись на официальную реакцию украинских политических деятелей, реакцию государства Израиля и не писали о этой ситуации... но реакции, так и не последовало. Нападавшие не найдены.

Один из лучший медиков страны Александр Духовский был до полусмерти избит группой боевиков в масках-балаклавах возле своего дома в Харькове. — Целенаправленно били, чтобы покалечить мне руки, — такие показания дал доктор Духовский вечером 22 марта, когда очнулся после бандитского нападения. — На очень долгий срок вывели из строя. А у меня же план операций — что теперь делать бедным детям?

Руки 52-летнего главного детского нейрохирурга страны закатаны в гипс как минимум на месяц. Есть угроза ампутации пальцев. Велика вероятность общей потери трудоспособности

Почетный гражданин города, руководитель харьковского Центра детской нейрохирурги А.Духовский возглавлял профильное отделение 4-й городской больницы. Коллеги-врачи в шоке от происшедшего. Однако боятся давать комментарии — создается впечатление, «первая столица» Украины живет в гнетущей атмосфере террора.

— Меня избивали и кричали: «Еврейская морда, убирайся из города и из страны!» — утверждает Александр Эрикович. — Это уже не бытовой антисемитизм, а натуральная, неприкрытая ксенофобия. Я все рассказал местным журналистам, но никто не захотел упоминать об этом аспекте нападения.

4-я горбольница – единственная на Украине, где действовала аппаратура для уникальных нейрохирургических операции. Эту аппаратуру подарил медицинскому коллективу Фонд еврея — Александра Фельдмана.

— Я написал запросы в Генеральную прокуратуру и в СБУ с требованием обратить внимание на антисемитские мотивы нападения, но ответов пока не получил, — подчеркивает глава парламентской группы «Украина-Израиль» депутат Александр Фельдман.

На самом деле, украинские «правоохранители» просто послали известного парламентария куда подальше. Уголовное дело возбуждено только по статье о хулиганстве.

На Духовского напали рядом с многоэтажкой в спальном районе Алексеевка. Вот характерные подробности избиения:

– Набросились трое в масках, били руками и ногами. Я был чемпионом института по дзюдо, играл в регби, в разведке служил, потому повалили на землю не сразу. Но если бы не выбежали люди, меня бы убили… Мне потом сказали, что был еще и четвертый. Он ожидал в арке на тот случай, если я буду убегать. То есть к делу подошли очень профессионально.

Обследование травматологического больного выявило открытые переломы обеих кистей, перелом ребер, перелом основания черепа, ушиб легких, сердца и почек. Сам доктор уверяет, что все его проблемы начались 29 мая 2014 года, сразу после назначения главным детским нейрохирургом Украины.»

Сколько еще будет молчать?

Всему свое время...

Источник: http://isroe.co.il/vedushhemu-detskomu-nejroxirurgu-ukrainy-slomali-ruki-so-slovami-ubirajsya-von-evrejskaya-morda/